يسري العزباوي: أداء أعضاء النواب لا يرتقى إلى ما يتقاضوه من أموال

قال رئيس وحدة النظام السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور يسري العزباوي، إن رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، استعان بعدد من المستشارين، وأن ميزانية هؤلاء المستشارين تتعدى الـ 2,5 مليون شهريًا، وهذا يعد رقمًا ضخمًا.

وأضاف العزباوي، خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن البرلمان الحالي، مثقل بأعداد الموظفين الذي يتجاوز أعدادهم الـ 3200 موظف، وهذا غير منطقي، بالإضافة إلى أن هذا البرلمان غير فعال.

وتابع العزباوي، أن أداء أعضاء مجلس النواب، لا يرتقي إلى المبالغ التي يتقاضوها كل شهر، وتقدر بـ 28 ألف لكل نائب شهريًا، فضلاً عن أعداد أعضاء المجلس كبير للغاية، لذلك يجب أن يتم تخفيض هذا العدد لـ 440 عضوًا.