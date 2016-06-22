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أخبار ليبيا اليوم.. المتحدث العسكرى الليبى يؤكد: مدينة بنغازى آمنة

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أخبار ليبيا اليوم.. المتحدث العسكرى الليبى يؤكد: مدينة بنغازى آمنة أخبار ليبيا اليوم.. المتحدث العسكرى الليبى يؤكد: مدينة بنغازى آمنة
ركزت أخبار ليبيا اليوم على تأكيد المتحدث العسكرى الليبى، أن مدينة بنغازى أصبحت آمنة، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم مقتل جندى بالجيش الليبى وإصابة أربعة آخرين جراء اندلاع اشتباكات مع "داعش" غرب بنغازى.

أخبار ليبيا اليوم

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم تأكيد المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسمارى اليوم الأربعاء، أن مدينة بنغازى أصبحت آمنة من الداخل، مشيرا إلى أن المعارك تدور الآن على أطراف المدينة، خاصة فى القاطع الغربى.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن المسمارى خلال لقاء مع قناة (سكاى نيوز) ، أن بنغازى آمنة من الداخل، إذ حرر الجيش أحياء جنوبى وجنوب شرقى المدينة، منها بوعطنى، وقار يونس، وسيدى فرج، والهوارى، لكن الاشتباكات تحتدم فى القاطع الغربى فى قنفودة والقوارشة، التى تعد معقلا لداعش.

وأضاف المسمارى أن هناك بعض الجيوب التى تبقت للجماعات الإرهابية ، مشيرا إلى أنها بدأت تنحصر وتتراجع نحو القنفودة من القوارشة، وأن الجيش يسيطر الآن على أجزاء كبيرة من قار يونس، مما يمثل تقدما كبيرا للجيش.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الليبية تقاتل 4 أنواع من التنظيمات الإرهابية فى بنغازى، هى داعش وأنصار الشريعة التابعة للقاعدة، ومجموعة الدروع التابعة للإخوان، والعصابات الإجرامية التى تضم هاربين من السجون.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم نبأ مقتل جندى بالجيش الليبى وإصابة أربعة آخرين جراء اندلاع اشتباكات، مع تنظيم "داعش" غرب مدينة بنغازى، وأكد مصدر عسكرى اليوم، مقتل جندى بالجيش وإصابة أربعة آخرين جراء الاشتباكات العنيفة مع "داعش" غرب مدينة بنغازى.

وأضاف المصدر أن جثمان الجندى نقل لمستشفى المدينة لعرضه على الطب الشرعى، لافتا إلى أن الجرحى إصابتهم تفاوتت بين البسيطة والمتوسطة قدمت لهم الإسعافات الأولية ومازالوا تحت الملاحظة الطبية، وأوضح المصدر أن سلاح الجو الليبى تمكن من تدمير رتل تابع لتنظيم داعش غربى مدينة بنغازى.

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