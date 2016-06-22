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"طالبان": قطر تمثلنا فى الشــؤون السياســية بأوامــر مــن القيــادة

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"طالبان": قطر تمثلنا فى الشــؤون السياســية بأوامــر مــن القيــادة "طالبان": قطر تمثلنا فى الشــؤون السياســية بأوامــر مــن القيــادة
اعترف المتحدث باسم حركة طالبان، بوجود تنسيق كامل بين الحركة والسلطات فى قطر، من خلال مكتب دائم فى العاصمة الدوحة.

وقال "ذبيح الله مجاهد" فى حوار نشرته "مجلة الصمود" التابعة للحركة، والمعروف فى أوساط الحركة بصحيفة الشرق الأوسط، إن مكتــب قطــر هــو المكتــب الممثــل لنا فــى الشــؤون السياســية بأوامــر مــن القيــادة، ويمثــل الإمــارة الإســلامية بنــاء علــى الصالحيــات التــى منحــت لــه.

وأضاف المتحدث باسم حركة طالبان، أن كل إدارة انتخبــت مــن قبــل قيــادة الإمــارة الإســلامية تمثــل الإمــارة الإســلامية مــا لــم تتخــذ القيــادة أو الشــورى القيــادى قــرار عزلهــا أو تقليــص صلاحياتها.


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