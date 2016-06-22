للحوامل.. انخفاض هرمون الغدة الدرقية يرفع نسب إصابة المواليد بالفصام

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت فى مجلة الطب النفسى البيولوجى أن انخفاض هرمون الغدة الدرقية الذى يدعى " الثيروكسين " أثناء الحمل يرفع مخاطر الفصام فى النسل.

وأوضح الباحثون أن انخفاض مستويات الثيروكسين للنساء الحوامل، يرتبط بتشوهات النمو المعرفى والعصبى للأطفال، وهو عامل خطير يمهد لمرض انفصام الشخصية.

ولتأكيد نتائج الدراسة قام الباحثون بقيادة الدكتور آلان براون، أستاذ الطب النفسى وعالم الأوبئة فى مركز جامعة كولومبيا، ومعهد الطب النفسى لولاية نيويورك، بفحص مستويات هرمون الغدة الدرقية فى عينات لأكثر من 1000 أم للأطفال الذين يعانون من مرض انفصام الشخصية.

ووجد الباحثون أن لدى 11.8٪ من الأطفال الذين يعانون مرض انفصام الشخصية كانت الأم تعانى من انخفاض هرمون الغدة الدرقية.

وأوضح الدكتور ديفيد جيلينبرج من جامعة توركو، فنلندا، أن اضطراب هرمونات الغدة الدرقية للأمهات أثناء الحمل يغير تركيب الدماغ للأطفال المولودين الذى يعتبر اضطرابا من اضطرابات النمو.

>وأضاف الدكتور جون كريستال، أستاذ الطب النفسى البيولوجى، أن اضطراب الغدة الدرقية لدى الأمهات يمكن تشخيصه وعلاجه بطريقة فعالة لتقليل خطر حدوث مضاعفات.

ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Medical Xpress”، وذلك فى الثانى والعشرين من شهر يونيو الجارى.

- 4 أفضل أطعمة لعمل الغدة الدرقية بكفاءة

- أسباب خفية للإمساك.. أبرزها مدرات البول وأمراض الغدة الدرقية