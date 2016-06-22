مباحث قسم شرطة رأس سدر تضبط هاربا من السجن

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة رأس سدر من ضبط ميكانيكى هارب من حكم التنفيذ بالسجن 6 سنوات مشددة، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة برأس سدر.

تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من اللواء أحمد فاروق القرن مدير إدارة البحث الجنائى بجنوب سيناء، يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة رأس سدر من ضبط (م.ف.ب.ف) 34 سنة ميكانيكى مواليد السويس، هارب من حكم التنفيذ بالسجن 6 سنوات مشددة، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة والمتهم فى القضية رقم 4711 لسنة 2006 جنايات قسم شرطة الجناين اتجار مخدرات كلى رقم 431 لسنة 2006. وجار العرض على النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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