ضبط عاطل أثناء محاولته سرقة "خلاط خرسانة" فى التجمع الأول

ألقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول القبض على "المرسى .أ. ا" 36 سنة، عاطل، أثناء محاولته سرقة خلاط خرسانة ملك المقاول "سعد ح س" 31 سنة، بأسلوب المغافلة.

وبفحص المتهم تبين أنه مسجل خطر سرقات عامة برقم 3384 فئة "ج" الدقهلية، وسابق اتهامه فى 18 قضية آخرها برقم 3180 شربين بالدقهلية لسنة 2013 "سرقة مسكن"، ومحكوم عليه فى القضية رقم 17359 كفر سعد / دمياط لسنة 2005 "سرقة" بالحبس 6 شهور.

وبعرض المتهم على المقاول تعرف عليه واتهمه بالسرقة، فتحرر له المحضر اللازم، وباشرت معه النيابة العامة التحقيق.

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