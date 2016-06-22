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الشيخ «ميزو» يُهدد بالانتحار عقِب إلقاء حقيبته بمطار القاهرة

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الشيخ «ميزو» يُهدد بالانتحار عقِب إلقاء حقيبته بمطار القاهرة الشيخ «ميزو» يُهدد بالانتحار عقِب إلقاء حقيبته بمطار القاهرة

الشيخ “ميزو”

أعلن الداعية محمد عبدالله نصر، الشهير بـ”الشيخ ميزو”، اليوم الأربعاء، أنه قرر الإنتحار حسبما أعلن على حساب التواصل الاجتماعي الخاص به “فيسبوك”، مبررًا قراره بسوء معاملته في مطار القاهرة الدولي.

وصرح “ميزو” عبر “فيسبوك”: “أودعكم جميعًا، وألقاكم في جنة الخلد عند إله لا يظلم، فقد تعرضت للظلم والإهانة البالغة الآن في مطار القاهرة، وتم إلقاء حقيبتي بما فيها من ملابس في صالة 1 بمطار القاهرة أمام حشد كبير من الناس”.

وأضاف : “وبإذن الله سأتخلص من هذه الحياة البائسة بإلقاء نفسي في نهر النيل، نهر الحياة لأذهب إلى الله لأشكو له ظلم العباد”.

ويذكر أنه عدد من المتابعين قد تفاعلوا معه، حيث قال أحدهم ” توكل على الله” وقال آخر ” ياريت خلينا نخلص منك”.

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