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محمد بن زايد يشهد محاضرة حول علم الدافعية الجديد في المؤسسات

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محمد بن زايد يشهد محاضرة حول علم الدافعية الجديد في المؤسسات محمد بن زايد يشهد محاضرة حول علم الدافعية الجديد في المؤسسات

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مجلسه مساء اليوم المحاضرة الرمضانية الخامسة حول علم الدافعية الجديد في المؤسسات التي القاها الدكتور دانييل بنك المحلل الاقتصادي ومؤلف اكثر الكتب مبيعا.

كما شهد المحاضرة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات العامة وممثلون عن بعض السفارات في الدولة.
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