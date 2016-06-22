القبض على سباك ذبح ابن عمه لخلافات على الميراث بالبحيرة

تمكن منذ قليل، الرائد محمود هندى، رئيس مباحث مركز شرطة رشيد بالبحيرة، من القبض على "إ.م.ا " سباك والمتهم بقتل ابن عمه فى مشاجرة لخلافات على الميراث عقب التعدى عليه بالضرب بأداة حادة كانت بحوزته وإحداث إصابته التى أودت بحياته .

ترجع أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد محمود هندى رئيس مباحث مركز شرطة رشيد يفيد بوصول مستشفى رشيد العام " س.م.إ "، 35 سنة - سائق، ومقيم بندر رشيد جثة هامدة ، إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر من الناحية اليسرى.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وابن عمه بسبب خلافات على الميراث وقيامه بالتعدى عليه بالضرب بأداة حادة كانت بحوزته وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة .

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