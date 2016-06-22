أخبار عاجلة

نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

القبض على سباك ذبح ابن عمه لخلافات على الميراث بالبحيرة

Google+ Print
القبض على سباك ذبح ابن عمه لخلافات على الميراث بالبحيرة القبض على سباك ذبح ابن عمه لخلافات على الميراث بالبحيرة
تمكن منذ قليل، الرائد محمود هندى، رئيس مباحث مركز شرطة رشيد بالبحيرة، من القبض على "إ.م.ا " سباك والمتهم بقتل ابن عمه فى مشاجرة لخلافات على الميراث عقب التعدى عليه بالضرب بأداة حادة كانت بحوزته وإحداث إصابته التى أودت بحياته .

ترجع أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد محمود هندى رئيس مباحث مركز شرطة رشيد يفيد بوصول مستشفى رشيد العام " س.م.إ "، 35 سنة - سائق، ومقيم بندر رشيد جثة هامدة ، إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر من الناحية اليسرى.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وابن عمه بسبب خلافات على الميراث وقيامه بالتعدى عليه بالضرب بأداة حادة كانت بحوزته وإحداث إصابته التى أودت بحياته، وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة .

..
>- إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين 3 عائلات بالبحيرة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365