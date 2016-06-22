بالصور.. مديرية أمن الإسكندرية تنظم حفل إفطار جماعى بحضور النواب والقيادات التنفيذية

نظمت مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، حفل إفطار جماعى بحضور قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذين.

وترأس حفل الإفطار المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، وقائد المنطقة الشمالية والمخابرات الحربية، واللواء أحمد المخزنجى رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

كما حضر أعضاء مجلس النواب كل من كمال أحمد، وإنجى مراد، وحسنى حافظ، وعطا عباس وإبراهيم عبد الوهاب وإلهام المنشاوى ومصطفى الطلخاوى.

وحضرت عزة إبراهيم وكيلة وزارة السياحة، والدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة، وصفاء حجازى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.



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النائبة سوزى عدلى ناشد على مائد الإفطار-السنوى لمديرية الأمن



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النائب حسنى حافظ مع قيادات التنفيذة



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النائب عمر الغنيمى مع احدى القيادات



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النائب كمال أحمد على مائدة الإفطار



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جانب من الحضور



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جانب من الحضور



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جانب من الحضور



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جانب من الحضور



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جانب من الحضور



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صحفيو الإسكندرية بصحبة محافظ الإسكندرية



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قائد المنطقة الشمالية اللواء الزملوط مع احدى القيادات التنفيذية



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مدير أمن الإسكندرية على مائدة الإفطار



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مدير أمن الإسكندرية مع احدى القيادات التنفيذية



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مدير أمن الإسكندرية مع صحفيو الإسكندرية



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مدير امن الأسكندرية مع قساوسة الإسكندرية



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مدير امن الإسكندرية ومحافظ الإسكندرية



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مدير مرور الأسكندرية مع احدى القيادات التنفيذية



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مدير مرور الأسكندرية مع قساوسة الإسكندرية



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نائب صلاح عيسى و عمر الغنيمى بالإفطر

محافظ الدقهلية يفطر مع المواطنين بدكرنس اليوم