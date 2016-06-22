تنظيم حفل إفطار لرجال الإسعاف بشمال سيناء

نظم عدد من شباب مبادرة "فكرة خير" بشمال سيناء حفل إفطار للعاملين بمرفق إسعاف شمال سيناء، بمقر المرفق بوسط مدينة العريش.

وشارك فى حضور حفل الإفطار الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور خالد أبو هاشم، مدير عام إقليم القناة بالهيئة المصرية للإسعاف، والدكتور محمود عامر، مدير عام مرفق إسعاف شمال سيناء، ومحمد عبد الحميد النجار المسئول الإعلامى للمرفق، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والشبابية.

وقال محمد التمساح، المنسق العام لـ"فكرة خير" بشمال سيناء فى تصريح صحفى، إن حفل الإفطار هذا لرد الجميل والعرفان للدور الذى يقوم به مرفق الإسعاف على مستوى المحافظات المصرية، خاصة محافظة شمال سيناء، لما يتعرضون له من صعوبات ومعوقات خلال ممارسة عملهم، وتضمن تكريم عدد من العاملين بمرفق إسعاف شمال سيناء بمنحهم شهادات التقدير، بجانب منح درع لاسم الشهيد رضا الشحات، ودرع للمرفق.

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