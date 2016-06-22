«BBC»: مصر فى التصنيف الأول بتصفيات مونديال 2018

أنهى الإتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، اليوم الأربعاء، حالة الجدل التى دارت حول التصنيف الإستثنائى لمنتخبات القارة الإفريقية بتصفيات مونديال روسيا ٢٠١٨.

وكشفت شبكة “بى بى سى”، عن أن المنتخب المصرى وقع فى المستوى الأول بعد إلغاء التصنيف الاستنثائي من قبل الاتحاد الدولي للعبة، وجاء المنتخب التونسى بالمستوى الثانى، والمنتخب المغربى بالمستوى الثالث، بينما حل المنتخب الليبى بالمستوى الرابع، وجاء التصنيف على النحو التالى:

المستوى الأول: الجزائر، كوت ديفوار، غانا، السنغال، مصر.

المستوى الثانى: تونس، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، غينيا، الكاميرون.

المستوى الثالث: الكونغو، نيجيريا، المغرب، مالى، جنوب إفريقيا.

المستوى الرابع: أوغندا، بوركينا فاسو، زامبيا، الجابون، ليبيا.

ومن المقرر أن تقام قرعة تصفيات كأس العالم 2018 والمقرر إقامته في روسيا يوم الجمعة المقبل.