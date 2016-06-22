مسئول عسكرى: داعش سيدافع عن مدينة منبج السورية حتى أخر رمق

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف الدولية الكولونيل كريس جارفر اليوم الأربعاء أن التحالف الدولى ضد تنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة يتوقع قتالا عنيفا حتى النهاية من التنظيم دفاعا عن مدينة منبج السورية.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن الكولونيل قوله نحن نطوق المدينة وسندخل إليها وقطعنا خطوط الاتصال بها، والخناق بدأ يضيق على التنظيم من حولها، مضيفا نحن نتوقع قتالا عنيفا ما أن نصل هناك.

وأوضح أنهم يتوقعون أيضا من تنظيم داعش التمسك بمنبج حتى النهاية، وأنها ستكون إحدى الأماكن التى سيدافعون عنها حتى آخر رمق، مضيفا لا نشهد حاليا ما يمكن أن يغير هذا التقييم فى الوقت الحالى.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق لـ"قوات سوريا الديمقراطية" وفصائل "المجلس العسكرى لمنبج" أن بسطت سيطرتها على عشرات القرى والمزارع فى محيط المدينة، منذ انطلاق عملية تحرير منبج فى الـ31 من مايو، فيما لم تقوم هذه القوات والفصائل بعد، باقتحام المدينة نظرا لوجود آلاف المدنيين المحاصرين داخلها.