ولى ولى العهد السعودى يبحث الجدل بشأن اليمن فى الأمم المتحدة

وصل ولى ولى العهد السعودى محمد بن سلمان إلى مقر الأمم المتحدة لمناقشة الجدل الدائر حول وضع التحالف الذى تقوده السعودية ، ومن ثم رفعه من قائمة سوداء على خلفية مقتل وإصابة عدد من الأطفال فى اليمن.

وقال الأمير السعودى للصحفيين اليوم الأربعاء لست غاضبا، وذلك قبل ان يتوجه إلى لقاء الأمين العام بان كى مون.

يأتى الاجتماع، الذى جاء بناء على طلب من السعوديين، بعد اسبوعين من تصريح بان بأنه رفع مؤقتا التحالف من القائمة السوداء للدول والجماعات التى تنتهك حقوق الطفل انتظارا لمراجعة مشتركة للحالات لأن داعمى التحالف هددوا بوقف تمويل العديد من البرامج التابعة للأمم المتحدة.

وقال بان انه يقف الى جانب التقرير، والذى خلص إلى أن نحو 1200 طفل قتلوا على يد قوات التحالف فى اليمن العام الماضى.