يورو 2016.. ايسلندا تتغلب على النمسا في الوقت القاتل وتتأهل لدور الـ16

حقق منتخب ايسلندا، اليوم الأربعاء، الفوز على منتخب النمسا، بهدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة في دور مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا «اليورو» المقامة حاليًا في فرنسا.

وافتتح جون داوي بوفارسون التسجيل بإحرازه الهدف الأول لايسلندا في الدقيقة 18، ثم عادل أليساندرو شوبف النتيجة في الدقيقة 60، قبل أن يخطف أرنور إنغفي تروستاسون هدف الفوز لايسلند في الدقيقة 94 من أحداث المباراة.

وبتلك النتيجة، يصعد منتخب ايسلندا إلى دور الـ 16، بعدما حصل على المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وبفارق الأهداف عن المتصدر المجر.