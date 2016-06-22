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محافظ الدقهلية يفطر مع المواطنين بدكرنس اليوم

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محافظ الدقهلية يفطر مع المواطنين بدكرنس اليوم محافظ الدقهلية يفطر مع المواطنين بدكرنس اليوم
تستعد مدينة دكرنس، بمحافظة الدقهلية، اليوم، لإقامة حفل الإفطار الشعبى، الذى سيحضره المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، بالشارع مع المواطنين بالمدينة.

وكان حزب الشعب الجمهورى برئاسة هرماس رضوان، أمين عام الحزب بالدقهلية، والدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب عن دائرة دكرنس، عن الحزب، دعوا محافظ الدقهلية لإفطار غدا الأربعاء، من أجل عرض بعض الملفات ومشكلات المدينة وتنظيم لقاء جماهيرى مع المواطنين.


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