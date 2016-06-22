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صالون ثقافى بحضور المكتب السياسى للتكتل البرلمانى 25-30 بالدقهلية

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صالون ثقافى بحضور المكتب السياسى للتكتل البرلمانى 25-30 بالدقهلية صالون ثقافى بحضور المكتب السياسى للتكتل البرلمانى 25-30 بالدقهلية
يقيم مساء اليوم، أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب عن دائرة أول المنصورة، صالون ثقافى بحضور أعضاء المكتب السياسى للتكتل البرلمانى 25-30، بنقابة الأطباء بطلخا.

ومن المقرر أن يناقش الصالون، والذى سيبدأ فى التاسعة مساء، أهم القضايا المطروحة على الساحة السياسية، وأهم المستجدات بحضور الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى بالشرق الأوسط، والنواب يوسف القعيد وجمال شيحة، وخالد يوسف، وجمال الشريف، وهيثم الحريرى، وضياء الدين داود وأحمد الطنطاوى وخالد شعبان.


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