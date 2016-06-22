اتحاد الكرة لـ في الجول: الفيفا ألغى التصنيف الاستثنائي.. ومصر في المستوى الأول

أكد إيهاب لهيطة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر إلغاء التصنيف الاستنثائي والذي كان من المنتظر أن يصدر يوم الثلاثاء قبل إجراء قرعة تصفيات المونديال.

وكان الفيفا قد أرجى إصدار التصنيف الاستثنائي بعد شكوى مصر ضد الأول والذي صدر يوم 7 يونيو الجاري بعد هبوط الفراعنة للمستوى الثاني.

وقال لهيطة لـFilGoal.com "الفيفا قرر إلغاء التصنيف الاستنثائي وسيتم العمل بالتصنيف الذي صدر يوم 2 يونيو بشكل طبيعي".

وأضاف "تصنيف شهر يونيو الذي أصدره الفيفا هو الذي سيكون معتمدا في قرعة تصفيات كأس العالم يوم الجمعة المقبل".

مصر كانت في المستوى الأول بتصنيف 2 يونيو مع منتخبات الجزائر وكوت ديفوار والسنغال وغانا.

فيما يضم المستوى الثاني منتخبات تونس وكاب فيردي والكونجو الديمقراطية وغينيا والكاميرون، أما المستوى الثالث فيضم الكونجو ونيجيريا والمغرب ومالي وجنوب إفريقيا.

والمستوى الرابع يضم أوغندا وبوركينا فاسو وزامبيا والجابون وليبيا.