محافظ بني سويف: إزالة 653 حالة تعد على الأراضي الزراعية

استعرض المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، تقرير مديرية الأمن الذي يوضح جهودها في تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، ومنافع الري والصرف، ونهر النيل خلال الفترة من الأول من أبريل، حتى الخامس عشر من يونيو الجاري.

وكشف التقريرعن تنفيذ 653 قرارًا وحالة تعدي على الأراضي الزراعية بدائرة المحافظة، على مساحة 30 فدان و7 قراريط و19 سهمًا، بواقع 57 قرار وحالة تعد على مساحة 2 فدان بمركز بني سويف، و132 قرار وحالة تعد على مساحة 4 فدان و19 قيراط بمركز سمسطا، و185 قرار وحالة تعد على مساحة 6 أفدنة و22 قيراط بمركز ببا، و42 قرار وحالة تعد على مساحة فدان و19 قيراط بمركزالواسطى، و144 قرار وحالة تعد على مساحة 5 أفدنة و11 قيراط بمركز الفشن، و120 قرار وحالة تعد على مساحة 8 أفدنة 6 قراريط بمركز ناصر، و24 قرار وحالة تعد على مساحة فدان بمركز إهناسيا.

وفي مجال التعديات بالبناء على أراضي أملاك الدولة، فقد تم تنفيذ 231 قرار وحالة إزالة تعدي بالبناء على مساحة 88084 متر، وذلك بمعدل 3 قرارات على أراضي أملاك الدولة بمركز بني سويف بمساحة 350 متر، وتنفيذ 35 قرار وحالة على مساحة 2093 بسمسطا، وتنفيذ 18 قرار وتعد على مساحة 33896 متر بمركز ببا، وتنفيذ 20 قرار ازالة على مساحة 11093 متر بمركز الواسطى، و127 قرار ازالة على مساحة 28774 متر بمركز ناصر، وتنفيذ 28 قرار على مساحة 11878 متر بمركز إهناسيا.

وفي مجال تنقيذ قرارات الوحدات المحلية، فتم تنفيذ 69 قرار ، منهم 63 قرار وازالة حالة ازالة تعدي على خط التنظيم وقرارات لجنة المنشأت الآيلة للسقوط، إلى جانب 6 قرارات لمديرية الصحة باغلاق صيدليات.

وفيما يتعلق بازالة التعديات الصادرة من الإدارة العامة للري والصرف، فقد تم إزالة 21 قرار حالة وازالة تعد على منافع الري والصرف، بواقع 3 قرارات بمركز بني سويف، وقرارين بمركز سمسطا، و9 قرارات بمركز الواسطى، وتنفيذ 47 قرار وحالة بمركز الفشن، و22 قرار بمركز اهناسيا.

وفي مجال التعديات على ساحل نهر النيل، فقد تم تنفيذ 4 قرارات وحالة ازالة، بينما تم تنفيذ 5 قرارات وحالة إزالة تعدي على أراضي أملاك هيئة الأوقاف.