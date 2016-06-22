النهار تطلق خريطتها البرامجية الجديدة بعد رمضان

بدأت شبكة تلفزيون النهار في الإعداد لما ستقدمه من محتوى برامجي ودرامي وسينمائي لجمهورها بعد شهر رمضان المبارك، حيث أطلقت الشبكة حملة دعائية جديدة لقناة النهار سينما التي ستشهد عرض مئات الأفلام المصرية من مختلف المدارس الفنية والحقب الزمنية المتنوعة.

واستجابت الشبكة لمطالب الجمهور المتعلقة بتكثيف بث كلاسيكيات السينما المصرية، التي غابت طويلًا عن الجمهور في السنوات الأخيرة بجانب الأفلام الجديدة.

من جهة أخرى وجهت النهار ضربة قوية لمنافسيها بالتعاقد مع النجم محمد رمضان لتقديم مسلسل جديد عبر شاشتها في رمضان 2017، وذلك بعد الانتشار الجماهيري الكبير لمسلسل الأسطورة.

ومن المنتظر أن تعلن النهار قريبًا عن شراء حق مجموعة من أنجح مسلسلات رمضان، لإعادة عرضها بعد العيد مباشرة بجانب أعمالها الحصرية التي حققت نجاحًا عريضًا هذا الموسم وهي مسلسلات ” أفراح القبة” و” رأس الغول” و”الخانكة”.

كذلك من المنتظر أن يستمر اهتمام الشبكة بقناة النهار نور التي تم إطلاقها في بداية شهر رمضان، خصوصًا بعد تأكد احتياج الجمهور المصري والعربي لهذا المضمون الديني والإجتماعي بالتوازى مع المضمون الترفيهي والإخبارى الذي تقدمه شبكة النهار عبر قنواتها المختلفة .