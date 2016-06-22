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مسؤول قبرصي: خاطف الطائرة المصرية دمر فرصته في اللجوء السياسي

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مسؤول قبرصي: خاطف الطائرة المصرية دمر فرصته في اللجوء السياسي مسؤول قبرصي: خاطف الطائرة المصرية دمر فرصته في اللجوء السياسي

خاطف الطائرة المصرية

قال مسؤول في دائرة اللجوء في قبرص، الأربعاء، إنه كان من الممكن منح اللجوء لخاطف الطائرة المصرية مصري الجنسية، الذي يقاوم تسليمه لبلده بسبب معارضته للحكومة المصرية، ولكن حقيقة أنه ارتكب مثل هذه الجريمة الخطيرة دمر فرصته.

خطف سيف الدين مصطفى طائرة ركاب تابعة لمصر للطيران وحول مسارها إلى قبرص في مارس. عملية الخطف التي استمرت ست ساعات انتهت سلميا، وتم إطلاق سراح 72 شخصا هم جميع من كانوا على متن الطائرة.

وقاوم تسليمه إلى بحجة أن معارضته للحكومة المصرية المدعومة من الجيش قد تعرض حياته للخطر في بلاده.

وقال مسؤول اللجوء القبرصي بانتيليس كازانتزيس لمحكمة الأربعاء، أن مصطفى اعترف بأنه لم يتعرض للاضطهاد بسبب آرائه السياسية من قبل المصرية الحالية منذ توليها السلطة في سنة 2014.

رفض اللجوء لمصطفى هو الآن قيد الاستئناف.

سكاى نيوز عربية

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