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قانون جديد فى الكويت يحرم المسيئين للأمير من المشاركة فى الانتخابات

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قانون جديد فى الكويت يحرم المسيئين للأمير من المشاركة فى الانتخابات قانون جديد فى الكويت يحرم المسيئين للأمير من المشاركة فى الانتخابات
صادق البرلمان الكويتى، اليوم الاربعاء، على قانون يحرم اى شخص يدان بالمساس بالذات الالهية او الانبياء او الذات الاميرية من خوض الانتخابات العامة.

ومن شان هذا التعديل على قانون الانتخاب حرمان العشرات من الشخصيات المعارضة وبينها النائب السابق مسلم البراك من خوض الانتخابات العام المقبل.

وحظى التعديل بدعم 40 نائبا بينهم جميع وزراء الذين حضروا الجلسة، وعارضه ثلاثة فقط.

وسيتم اقرار التعديل ليصبح قانونا فور مصادقة الحكومة عليه ونشره فى الجريدة الرسمية.

وينص التعديل على انه يحرم من الانتخاب كل من ادين بحكم نهائى عن جريمة المساس بالذات الالهية او الانبياء او الذات الاميرية.

وخلال السنوات القليلة الماضية اصدرت المحاكم الكويتية عددا من احكام السجن ضد نشطاء المعارضة بتهمة الاساءة الى امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح وتقويض سلطاته.

ويقضى البراك، الامين العام لكتلة العمل الشعبى، عامه الثانى فى السجن بعد ادانته باهانة الامير فى خطاب خلال تجمع العام 2012.

وياتى التعديل كذلك بعد ان قررت العديد من الشخصيات والجماعات وبينها الحركة الدستورية الاسلامية المرتبطة بجماعة الاخوان المسلمين، وتعد اكبر جماعة معارضة، انهاء مقاطعتها للانتخابات بعد اربع سنوات.

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مصر 365

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