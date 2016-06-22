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مزاد بدبى على تحف إسلامية يجمع 11 مليون دولار للاجئين

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مزاد بدبى على تحف إسلامية يجمع 11 مليون دولار للاجئين مزاد بدبى على تحف إسلامية يجمع 11 مليون دولار للاجئين
جمع مزاد أقيم لجمع الاموال لشراء كتب للأطفال اللاجئين أكثر من 11 مليون دولار فى دبى، بما فى ذلك بيع كسوة للكعبة المشرفة عمرها أكثر من 100 عام.

بيعت الكسوة المنسوجة بالذهب والفضة مساء أمس الثلاثاء مقابل 572 ألف دولار وجاءت من المقتنيات الخاصة لحاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وبيعت مخطوطة من القرآن الكريم باللغة الهندية-المغولية تعود إلى أوائل القرن التاسع عشر ونسخة مكتوبة بخط اليد تعود إلى القرن السابع عشر بمبلغ 68 ألف دولار لكل. وبيعت خمسة أرقام لوحات سيارات فريدة فى دبى مقابل سبعة ملايين دولار.

وتهدف حملة "أمة تقرأ" فى رمضان، وهى مبادرة خيرية نظمتها دبى خلال شهر رمضان، إلى التبرع ب 7.3 ملايين كتاب وإنشاء 200 مكتبة مدرسية فى الدول العربية ومخيمات اللاجئين.

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