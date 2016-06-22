الرئيس الإسرائيلى يلقى كلمة أمام البرلمان الأوروبى

ألقى الرئيس الإسرائيلى ريئوفين ريفلين كلمة أمام البرلمان الأوروبى اليوم الأربعاء أثناء زيارة لبروكسل.

وعقب خطابه أدلى بتصريحات فى مؤتمر صحفى مشترك مع مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبى.

قال ريفلين عادة ما تشعر إسرائيل بأن أوروبا لا تستمع لمخاوفنا، آمل أن أكون أوضحت اليوم أن إسرائيل لها صوت قوى وشريك هام للاتحاد الأوروبى.

وزار الرئيس الفلسطينى محمود عباس بروكسل اليوم الأربعاء أيضا وسيلقى كلمة أمام البرلمان الأوروبى غدا الخميس 23 يونيو كما سيجتمع مع كبار المسئولين فى الاتحاد الأوروبى.