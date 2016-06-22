أخبار عاجلة

نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الرئيس الإسرائيلى يلقى كلمة أمام البرلمان الأوروبى

Google+ Print
الرئيس الإسرائيلى يلقى كلمة أمام البرلمان الأوروبى الرئيس الإسرائيلى يلقى كلمة أمام البرلمان الأوروبى
ألقى الرئيس الإسرائيلى ريئوفين ريفلين كلمة أمام البرلمان الأوروبى اليوم الأربعاء أثناء زيارة لبروكسل.

وعقب خطابه أدلى بتصريحات فى مؤتمر صحفى مشترك مع مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبى.

قال ريفلين عادة ما تشعر إسرائيل بأن أوروبا لا تستمع لمخاوفنا، آمل أن أكون أوضحت اليوم أن إسرائيل لها صوت قوى وشريك هام للاتحاد الأوروبى.

وزار الرئيس الفلسطينى محمود عباس بروكسل اليوم الأربعاء أيضا وسيلقى كلمة أمام البرلمان الأوروبى غدا الخميس 23 يونيو كما سيجتمع مع كبار المسئولين فى الاتحاد الأوروبى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365