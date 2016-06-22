الرئيس الإسرائيلى يلقى كلمة أمام البرلمان الأوروبى

ألقى الرئيس الإسرائيلى ريئوفين ريفلين كلمة أمام البرلمان الأوروبى اليوم الأربعاء أثناء زيارة لبروكسل.إعلان - Ads إعلان - Ads
وعقب خطابه أدلى بتصريحات فى مؤتمر صحفى مشترك مع مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبى.
قال ريفلين عادة ما تشعر إسرائيل بأن أوروبا لا تستمع لمخاوفنا، آمل أن أكون أوضحت اليوم أن إسرائيل لها صوت قوى وشريك هام للاتحاد الأوروبى.
وزار الرئيس الفلسطينى محمود عباس بروكسل اليوم الأربعاء أيضا وسيلقى كلمة أمام البرلمان الأوروبى غدا الخميس 23 يونيو كما سيجتمع مع كبار المسئولين فى الاتحاد الأوروبى.