محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير كورنيش «ميت يزيد»

تابع اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ اليوم الأربعاء، أعمال تطوير كورنيش ميت يزيد وكورنيش حي القنطرة شرق مدينة كفر الشيخ وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال الكورنيش ليتم الافتتاح خلال أيام.

وذكر محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة أعمال تطوير كورنيش ميت يزيد بطول كيلو متر على جانبي ترعة ميت يزيد بمسافة 2 كيلو متر وعرض 4 أمتار، وذلك بالطريق المقابل لموقف كفرالشيخ العمومى والطريق الموازى له بحى القنطرة خلال أيام، بتكلفة تقدر بحوالي 5 مليون جنية مع مراعاة اتساع الطريق تحقيقًا للسيولة المرورية.