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قمر: مرتضى قال لي ' لو معمول لك عمل عندي اللي يفكه '

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قمر: مرتضى قال لي ' لو معمول لك عمل عندي اللي يفكه ' قمر: مرتضى قال لي ' لو معمول لك عمل عندي اللي يفكه '

يرى خالد قمر مهاجم سموحة العائد مجددًا لصفوف الزمالك بعد انتهاء إعارته أنه واجه سوء شديد للغاية في أول مشواره مع القلعة البيضاء الموسم الماضي.

وقال قمر: "موسم الشرطة لا يعوض، لأنني كنت هدافًا للدوري، إلا أنني استفدت من تجربة الزمالك كثيرًا، لقد فزت بلقب الدوري والكأس، ولعبت 32 مباراة في الدوري تحت قيادة 5 مدربين، وسجلت 8 أهداف".

وأضاف عبر إذاعة 9090: "ولكن المشكلة أن الكثيرين اعتبروني ماكينة أهداف، إلا أن التوفيق لم يحالفني، رغم أنني كنت أسجل أهداف بظهري عندما كنت لاعبًا بالشرطة".

واستطرد: "لقد دخل شقيقي في مشاكل عديدة مع جماهير الزمالك التي كانت تعترض على إضاعتي للفرص بتوجيه السباب، لذا طلبت من فيريرا إبعادي عن التشكيلة الأساسية، ولكنه رفض وأكد أنه لا يمكنه استبعادي، لأنني لاعب أساعد الفريق على تحقيق الفوز".

وواصل: "حظي كان غير طبيعي مع الزمالك، لدرجة أن رئيس الزمالك تحدث معي، وقال لي لو معمول لك عمل، أبلغني، أجلب لك شخصًا يبطله".

وأشار خالد قمر إلى أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سانده كثيرًا وقت الإصابة، ويجد منه معاملة خاصة.

واختتم: "المستشار يحبني، لقد أنهى صفقة التعاقد معي في وقت قصير للغاية، رغم أنني وقعت للأهلي قبلها بشهر ونصف، أشكره على دعمه لي، وأتمنى أن أساهم في الفوز ببطولات جديدة للزمالك تكون هدية له".

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فيديو اليوم السابع