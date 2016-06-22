تحدي_كلير_في_الجول - حازم يحكي لبركات: ' كان نفسي يحصلك حاجة بسبب أحمد غانم سلطان '

من جديد #تحدي_كلير_في_الجول يعود لنبرز المتعة في عالم كرة القدم.. واليوم لقاء استثنائي تقدمه Clear بمشاركة شركة 7 مع رعاية إعلامية من FilGoal.com وALTV.com.

حازم إمام فاز في النسخة الأولى من تحدي كلير. تفوق الإمبراطور على خالد بيبو وسيد معوض وشيكابالا وكهربا ومصطفى فتحي وعمرو زكي وهشام حنفي وأحمد فهمي وهشام ماجد وأحمد الشناوي وأخرين.

هنا قرر محمد بركات أن الوقت قد حان لتحدي الثعلب.. واليوم نقدم لكم اللقاء الأول بين الثنائي.

قبل النزول إلى أرض الملعب لدخول تحدي Clear Game of 7 وألعابه الـ7 الممتعة، يحضر الثنائي مؤتمرا صحفيا، لكنه لا كأي مؤتمر صحفي.

قبل النزول إلى أرض الملعب، طلب FilGoal.com من محمد بركات أن يوجه 3 أسئلة محرجة لحازم إمام.

السؤال الثاني جاء كالآتي من محمد بركات إلى حازم إمام:

"سجل لاعب يدعى محمد بركات هدفين في الزمالك.. واحد فيهم كنت أنت لاعب. والثاني كنت أنت عضو مجلس إدارة في النادي الأبيض".

"في الهدف الأول ركض محمد بركات من منتصف الملعب بالكرة حتى دخل بها المرمى.. وفي الهدف الثاني سجل الزئبقي هدفا قاتلا في الدقيقة 90 حتى يتعادل الأهلي مع الزمالك 3-3".

"السؤال هو.. أي هدف فيهم حرق دمك أكثر يا حازم يا إمام!؟".

ترى كيف رد حازم إمام؟ شاهدوا الفيديو:

أو عبر يوتيوب:

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حكاية أحمد غانم سلطان

يحكي حازم إمام "كان نفسي يحصلك حاجة يا بركات بسبب هدفك في الدقيقة الأخيرة".

وتابع "بركات أحرز في الزمالك هدفين جميلين. الأول وأنا لاعب في 2001 حين راوغ من منتصف الملعب وحتى سكنت الكرة في شباكنا".

وأضاف "أما الهدف الثاني فقد كنت عضوا في مجلس إدارة الزمالك وسجل هدفا قاتلا في الدقيقة الأخيرة ليخطف التعادل منا بنتيجة 3-3".

وأردف "بصراحة هدف بركات في الـ3-3 كان أصعب علي.. كنت أتمنى أن يحدث له أي شيء ولا يسجل هذا الهدف".

وأفصح "الغريب أن أحمد غانم سلطان كان مدافعا قويا وسريعا. لكن لا تفهم ماذا يحدث له أمام الأهلي وأمام بركات تحديدا".

وعقب بركات ضاحكا "كنت دوما ألعب ناحية اليمين. لكن في مباريات الزمالك كنت أحب التغيير والذهاب إلى اليسار لمواجهة حبيبي أحمد غانم سلطان".

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وانتظرونا مع الحلقة الثانية التي يسأل فيها حازم إمام 3 أسئلة محرجة لمحمد بركات.

واستعدوا لأن المباراة في المهارات بين حازم وبركات ستنطلق قريبا مع #تحدي_كلير_في_الجول.. Clear Game of 7.