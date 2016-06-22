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قمر: الوقوف على قدمي قبل التفكير في مستحقاتي بالزمالك

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قمر: الوقوف على قدمي قبل التفكير في مستحقاتي بالزمالك قمر: الوقوف على قدمي قبل التفكير في مستحقاتي بالزمالك

حدد خالد قمر مهاجم سموحة أولوياته بعد انتهاء إعارته هذا الموسم والعودة مجددًا إلى صفوف نادي الزمالك.

وأوضح قمر "جددت عقدي مع الزمالك 3 سنوات، ووقعت للزمالك على بياض، رغم تبقي مستحقات متأخرة لي".

وأضاف عبر إذاعة 9090 "أحتاج في الوقت الحالي الوقوف على قدمي، فأنا بعيد عن المشاركة في المباريات فترة طويلة".

وتابع "الأموال قادمة لا محالة، ما أحتاجه حاليًا العودة لمستواي .. هذا هو التفكير السليم للمرحلة الحالية".

وواصل "أركز في فترة التأهيل بجدية، وأعشق المنافسة، خاصة أن كل مهاجمي الزمالك نجوم ولاعبين دوليين".

واختتم "هذه المنافسة، تجعلني أقاتل في التدريبات، وألعب بجدية سعيًا لإحراز الأهداف وأتمنى أن يحالفني التوفيق".

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