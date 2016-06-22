أرقام في الجول – هؤلاء يهددون آمال الأهلي والزمالك مساء الجمعة

مواجهتان قويتان يجمعان الأهلي والزمالك بالإسماعيلي والمصري على الترتيب مساء الجمعة المقبل في الجولة الـ32 من الدوري الممتاز.

المتصدر ووصيفه سيواجهان أصحاب المركزين السابع والثالث على الترتيب في مواجهتين قد يشكلا شكل المنافسة في الجولتين الأخيرتين في الدوري.

FilGoal.com عقد مقارنة رقمية بين نجوم كل خط في الإسماعيلي والمصري..

شوقي السعيد vs محمد مجدي

السعيد مدافع الإسماعيلي لعب 1620 دقيقة في الدوري وسجل 4 أهداف، فيما لعب محمد مجدي 2320 دقيقة وسجل 6 أهداف.

السعيد يتميز في التمرير عن مجدي، بنسبة نجاح 78% مقابل 69% لمجدي.

في المقابل مجدي له تدخلات دفاعية ناجحة أكبر، بـ204 تدخل لمجدي و138 للسعيد.

لذا، من الطبيعي أن يرتكب مجدي أخطاء أكثر من السعيد، حيث ارتكب مدافع المصري 37 خطأ في مقابل 23 لمدافع الإسماعيلي.

محمد فتحي vs موسى داو

لاعب وسط الإسماعيلي لعب 1945 دقيقة سجل فيهم هدفين، فيما لعب داو 592 دقيقة سجل فيهم هدفا واحدا كان في مرمى الأهلي، وهو اللقاء الذي تألق فيه بشدة.

فتحي استرجع الكرة 259 مرة (مرة كل 7 دقائق ونصف) أما داو فاسترجعها 49 مرة (مرة كل 12 دقيقة).

فتحي تميز عن داو في نسبة نجاح التمريرات، 84%، ونسبة نجاح التسديدات، 31%.

داو يملك في الأولى نسبة 72% والثانية نسبة 20%.

مروان محسن vs أحمد رؤوف

الثنائي سجل 13 هدفا، ولكن رؤوف يسجل كل 205 دقيقة ومروان يسجل كل 198 دقيقة.

الثنائي يتساويان في أمور أخرى، نسبة نجاح تمريراتهما 66% والتسديدات 53% لرؤوف و54% لمروان.

ولكن مروان صنع 7 أهداف لزملائه في الدوري، ورؤوف صنع هدفا وحيدا للاعبي المصري.

كما أن رؤوف يقع في التسلل أكثر. 32 مرة (مرة كل 83 دقيقة)

أما مروان، فيقع في التسلل مرة كل 107 دقيقة. حيث وقع في التسلل 24 مرة فقط.