ننشر شروط التقدم لحجز المنازل الريفية بالقنطرة غرب فى الإسماعيلية

قال اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب أعلنت فتح باب التقدم لتملك 50 منزلا، بواقع 16 منزلا بقرية البياضية و34 بقرية أبو طفيلة، اعتبارا من 26 يونيو الجارى ولمدة شهر من تاريخ الإعلان.

وتشمل الشروط العامة للتقدم أن يكون المتقدم عائل أسرة من أبناء قريتى البياضية وأبو طفيلة أو من أبناء مركز ومدينة القنطرة غرب ومقيم بها لمدة لا تقل عن عشرة سنوات، وأن يكون متزوج ويعول أو سيدة أرملة أو مطلقة وتعول ولا تقبل الطلبات من الحالات الفردية وإلا يزيد دخل الأسرة الزوج أو الزوجة عن ثلاث آلاف جنيه شهريا ولا يقل السن عند تقديم الطلب عن 25 سنة.

وأشار المحافظ إلى أنه لا يكون مالكا لقطعة أرض أو وحدة سكنية بدائرة المحافظة، أو خصصت له وتنازل عنها، سواء للزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر.

وأضاف المحافظ، أن التعامل على المبانى فقط للإيجار سوف يكون بمقابل حق انتفاع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بزيادة 10% كل خمس سنوات ولا يحق تمليكها وعدم استغلال الوحدة فى غير الغرض السكنى ويسدد الفائز بالوحدة السكنية بعد التخصيص 1500 جنية تأمين الوحدة و500 جنيه تحت حساب اتحاد الشاغلين لأعمال الصيانة المشتركة وتحدد القيمة الإيجارية بعد مراجعة تكلفة الوحدة للمبانى دون الأرض، ويلتزم المخصص له الوحدة باستغلالها بالإقامة فيها خلال شهر من تاريخ استلامها، وفى حالة تركها أكثر من ثلاثة أشهر دون إشغال يتم سحبها وإلغاء إجراءات التخصيص.

وأكد المحافظ أن المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية، وصورة بطاقة الزوج الزوجة الرقم القومى سارية، وصورة شهادة ميلاد الأبناء مميكنة، وصورة من قسيمة الزواج مميكنة أو الطلاق للمطلقة، وشهادة وفاة الزوج للأرملة، وتقديم شهادة تفيد عدم حصول المتقدم زوج أو زوجة أولاد قصر (على وحدة سكنية أو قطعة ارض بغرض السكن بالمحافظة من مشروع تطوير مركز ومدينة القنطرة شرق أو أى جهة داخل المحافظة وشهادة من كل من بنك الإسكان والتعمير – والتعاونيات – مركز ومدينة الإسماعيلية تفيد عدم الحصول على وحدة سكنية لزوج أو زوجة الأولاد القصروتقديم خطاب معتمد من مديرية الزراعة بالمحافظة وحساب بيع الأراضى وجهاز تعمير سيناء بما يفيد عدم وجود حيازة زراعية أو طلب يفيد وضع يد أو حصل عليها وتنازل عنه وإفادة بالدخل من جهة العمل أو التأمينات الاجتماعية لأصحاب الضمان الاجتماعى (الزوج والزوجة والتوقيع للمتقدم على إقرار بصحة البيانات المقدمة، وأنه فى حالة اكتشاف أى خطأ أو تزوير برفض الطلب وإلغاء التخصيص ويسحب المنزل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقدم، وتقديم الطلبات بالمركز التكنولوجى لمركز ومدينة القنطرة غرب بموجب طلب يقدم من الطالب بملف مستوفى كافة المستندات المطلوب دون أى رسوم ابتداء من 26/6/2016 ولمدة شهر ولا يلتفت للطلبات التى تقدم بعد هذا التاريخ.

محافظ الإسماعيلية يشكل لجنتى التثمين والمزايدة لتشغيل المحلات بالقنطرة شرق

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