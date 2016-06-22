10 فوائد استثنائية تجعل الرياضة "إكسير الحياة"

نحفظ جميعا الفوائد الصحية للرياضة عن ظهر قلب، وتربينا منذ الصغر على ترديد مقولة :"العقل السليم فى الجسم السليم"، ورغم ذلك يمتنع الكثير من الناس عن ممارسة الأنشطة البدنية إما تكاسلا أو لأنهم لا يجدون الوقت الكافى لذلك.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرز الفوائد النفسية والصحية التى ستشجعك على ممارسة الأنشطة البدنية بما لا يقل عن ١٥٠ دقيقة أسبوعيا، وهو الحد الأدنى من الرياضة حسب تأكيدات منظمة الصحة العالمية WHO.

فوائد الرياضة

>وكشف التقرير الذى نشر مؤخرا فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن فوائد الرياضة تشمل:

١.تخفف الضغوط النفسية من عليك: وفقا لمركز مايو كلينيك الأمريكى، تساهم الرياضة فى إفراز بعض الموصلات العصبية فى المخ فتجعلك تشعر بالنشوة، كما يساهم هرمون الإندروفين الذى تفرزه الرياضة فى تعزيز الشعور بالاسترخاء ومقاومة القلق والتوتر.

٢.الرياضة تعمل كعلاج طبيعى للاكتئاب وتعد من أكثر العلاجات الناجحة التى تقضى عليه، إذ أثبتت الأبحاث أن ممارسة الأنشطة البدنية بشكل منتظم يعادل فاعلية العقاقير المصادة للاكتئاب بل قد يتفوق عليها أحيانا ؛ نظرا لأنها تعزز إفراز السيروتونين والدوبامين والنورابينيفرين، وهى كلها موصلات عصبية ضرورية للحد من أعراض الاكتئاب.

٣.يحد النشاط البدنى من نوبات الهلع والقلق المرضى حسبما يؤكد التقرير الدولى للسكان، وذلك عن طريق الحد من تقلصات العضلات وخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، كما يعزز نشاط الموجات الدماغية من نوع ألفا ، وهو ما يهدئ البال ويعزز الشعور بالاسترخاء.

٤. تعد الرياضة من أبسط الوسائل التى تساهم فى رفع الحالة المعنوية للشخص وتحسين المزاج وفقا للأبحاث الطبية الحديثة، منها دراسة مايو كلينيك التى أجريت خلال عام ٢٠١٢، كما كشفت دراسة نشرت فى عام ٢٠٠١ أن الرياضة تعد من أفضل الوسائل التى تساهم فى تحسين المزاج.

٥.تحسن الأنشطة الرياضية من تقدير الإنسان لذاته، وتجعله أكثر إبداعا وإلهاما .

٦.الجرى وركوب الدرجات يحميك من تدهور وظائف الإدراك المرتبطة بالذاكرة والتركيز ومهارات التفكير ، وأثبتت الأبحاث أن الرياضة تعزز ضخ الدم إلى المخ وتقلل فرص موت خلايا المخ وهو ما يحمى قدراتك العقلية من التدهور.

٧.الرياضة من أفضل الوسائل التى تقوى العلاقات الاجتماعية بين البشر وتعزز التواصل بينهم بالإضافة إلى تعزيز الشعور بالسعادة.

٨.تساعد على التعافى من الصدمات النفسية والعاطفية والتغلب على الحزن الشديد المرتبط بفقدان الأحباء والأقارب، وذلك بفعل هرمونات السيروتونين والإندروفبن التى يتم إفرازها فى المخ.

٩. الرياضة تساهم فى علاج سرطان البروستاتا وتحد من نمو الورم الخطير وفقا لدراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة شيفيلد البريطانية، وتساهم بشكل عام فى الوقاية من الأورام.

١٠.الرياضة لها فوائد أخرى عديدة مثل خفض الوزن الزائد وتقوية القدرة الجنسية وتعزيز صحة العظام.

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