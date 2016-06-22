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تجديد حبس تاجر أثار متورط فى قتل رجل أعمال وحيازة 11 تمثالا فرعونيا بالجيزة

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تجديد حبس تاجر أثار متورط فى قتل رجل أعمال وحيازة 11 تمثالا فرعونيا بالجيزة تجديد حبس تاجر أثار متورط فى قتل رجل أعمال وحيازة 11 تمثالا فرعونيا بالجيزة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة حبس تاجر آثار واثنين من شركائه 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة 11 تمثالا أثريا فرعونيا بمنطقة أبو النمرس، بالإضافة إلى سلاحين ناريين.

كانت معلومات قد وردت للواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر بقطاع مصلحة الأمن العام، تفيد حيازة "هـ.ع" رجل أعمال ونجل عمه وأحد أصدقائهما لعدد من القطع الأثرية داخل مزرعة بمنطقة أبو النمرس فى الجيزة، كما كشفت التحريات أن المتهم الأول متورط فى قضية قتل رجل أعمال بمنطقة العمرانية وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد غيابيا.

وبإخطار اللواء سيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، وجه بالحصول على إذن من النيابة، وتوجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتم القبض على المتهمين بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة وبحوزتهم 11 تمثالا أثريا، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين حازوا المضبوطات للاتجار بها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حبس المتهمين بحيازة 11 تمثالا أثريا.. وانتداب لجنة لفحصها بالجيزة
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