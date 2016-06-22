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تنفيذ 827 حكما وضبط 168 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

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تنفيذ 827 حكما وضبط 168 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية تنفيذ 827 حكما وضبط 168 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية
شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية، على مدار يومين، برئاسة العقيد أحمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالإسماعيلية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 827 حكمًا متنوعًا، منها 565 حكمًا جزئيًا و127 حكم غرامات، 80 حكم سايرة و23 حكم مخالفات و25 حكم مستأنف و7 أحكام جنائية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 168 متهمًا هاربًا محكومًا عليه، تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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