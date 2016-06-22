بالصور.. كواليس تصوير آخر 12 ساعة فى«أبو البنات»

كتبت- إنجي لطفي:

انتهي فريق عمل مسلسل ” ابو البنات “، بقيادة المخرج رؤوف عبد العزي، زمن تصوير أخر مشاهد المسلسل، حيث بدأ المخرج التصوير الساعة الحادية عشر يوم الأثنين، وأنتهي منها صباح اليوم التالي، ليكون العمل جاهزًا للعرض بشكل كامل طوال الأيام القادمة .

واستغرق تصوير العمل بالكامل 77 يوم فقط، وهو ما أرهق فريق العمل خصوصًا وأن المسلسل تم تصويره في أماكن خارجية كثيرة بين الأسكندرية والقاهرة والساحل الشمالي وبعض المنتجعات بالقاهرة والتجمع .

واحتل المسلسل منذ أول ايام العرض المرتبة الثانية فى المشاهدة، بعد مسلسل الفنان عادل امام ” مأمون وشركاه “، وهو الأمر الذى جعل المنتج تامر مرسي، يتعاقد مع الفنان مصطفي شعبان، علي بطولة مسلسل جديد لعام 2017، حيث يبدأ التحضير فيه بعد عيد الأضحى المبارك.

ويتناول المسلسل حياة ” فارس حظو “، الذي لديه 3 فتيات و يمتلك معرض سيارات، ويربي بناته وهو ما يعرضه للعديد من المواقف، والمسلسل من بطولة مصطفي شعبان، وعلا غانم، وصلاح عبدا لله، وعبد الرحمن أبو زهرة، و سميرة مقرون، وإدوارد، و غيدا نوري، وسارة، ونور، وجودي، وجيهان الزيني، وندا بهجت، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخرج رؤوف عبد العزيز، والذى يعتبر من ثاني تجاربه الإخراجية بعد مسلسل ” ألف ليلة وليلة “، الذى عرض فى رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه .