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السجن المؤبد لـ 4 فلسطينيين بتهمة قتل اسرائيليين

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السجن المؤبد لـ 4 فلسطينيين بتهمة قتل اسرائيليين السجن المؤبد لـ 4 فلسطينيين بتهمة قتل اسرائيليين
حكم على 4 فلسطينيين الاربعاء بالسجن المؤبد لإدانتهم بقتل زوجين اسرائيليين كانا فى سيارتهما مع اطفالهما بالضفة الغربية المحتلة العام الماضى، وفق الجيش.

وقال الجيش في بيان ان المحكمة العسكرية فى الضفة الغربية حكمت بالسجن المؤبد مرتين وبثلاثين سنة إضافية على الاربعة المتهمين بالانتماء الى خلية تابعة لحركة حماس نفذت الهجوم الذي قتل فيه ايتام ونعمة هنكن امام اطفالهما.
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