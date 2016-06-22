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الخارجية تكشف أساليب منظمة العفو الدولية فى التحريض ضد مصر فى قضية ريجيني

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الخارجية تكشف أساليب منظمة العفو الدولية فى التحريض ضد مصر فى قضية ريجيني الخارجية تكشف أساليب منظمة العفو الدولية فى التحريض ضد مصر فى قضية ريجيني
استنكر المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أسلوب التحريض الجديد الذى بدأت تنتهجه منظمة العفو الدولية ضد ، معتبراً ذلك منحاً جديدا فى أسلوب الاستهداف، بعد أن دأبت على توجيه انتقاداتها فى السابق من خلال تقارير دورية.

ورداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين حول ما نشرته الصحف الإيطالية عن توجيه منظمة العفو الدولية لخطاب إلى وزير خارجية إيطاليا يوم 20 يونيو الجارى، وما تضمنه الخطاب من اتهام للسلطات المصرية بالتقاعس عن التعاون فى الكشف عن ملابسات مقتل الطالب الإيطالى ريجيني، والإشادة بقرار إيطاليا بسحب سفيرها من القاهرة والربط بين استلام السفير الإيطالى الجديد لمهام عمله والكشف عن حقيقة مقتل ريجينى.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن اندهاشه لكون المنظمة لم تنتقد فى خطابها عدم تعاون جامعة كامبردج مع اسرة الطالب الايطالى ورفضها موافاة محامى الأسرة بأية معلومات قد تسهم فى الكشف عن اسرار الحادث، مشيراً الى ان هذا الاسلوب يؤكد مجدداً عدم حيادية أو مهنية المنظمة ، وتعمدها انتقاد الاوضاع فى مصر.


>- "القومى لحقوق الإنسان" يطالب الخارجية بالرد على تحريض "العفو الدولية" ضد مصر
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مصر 365

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