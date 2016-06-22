استشهاد أمين شرطة بعد استهدافه وزميله من عناصر إرهابية بالعريش

كشفت مصادر أمنية بشمال سيناء، أن هجوما مسلحا استهدف 2 من أمناء الشرطة أثناء سيرهما مترجلين بالقرب من قسم ثالث العريش، وهما سامى بسيونى 32 سنة من كفر الشيخ، والذى استشهد عقب نقله للمستشفى، وزميله جمال السمان 30 سنة من محافظة المنوفية، المصاب بطلقات نارية والذى يخضع لعملية جراحية لمحاولة إنقاذ حياته، فى مستشفى العريش.

وبحسب المصادر فإن مجموعة مسلحة نفذت العملية، أعقبها محاصرة قوات الشرطة للمكان وملاحقة منفذى العملية والقبض على 3 من بينهم.

وأشارت المصادر إلى أن منفذى العملية من خلية أنصار بيت المقدس التى تنفذ عملية اغتيالات تستهدف أمناء الشرطة بالعريش.

- ضبط مسلحين أطلقوا النار على أمينى شرطة بالقرب من قسم ثالث العريش