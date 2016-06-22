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15 إطلالة لـ نجوى كرم بالألوان الصاخبة.. هل نجحت في اختيارها؟

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الأربعاء 22-06-2016 13:24

تعتبر النجمة نجوى كرم واحدة من أبرز أيقونات الموضة في الوطن العربي، كما أنها باتت مشهورة بإطلالاتها على المسرح وخياراتها المتنوعة في فساتين السهرة التي ينتظرها ملايين المعجبين. وما يميز أناقة نجوى كرم بالفعل أنها متنوعة بشكل كبير وبعيدة كل البعد عن الملل أو التكرار، واليوم سنستعرض لكم بالصور 15 مرة تجرأت فيها على اختيار فساتين السهرة بالألوان الصاخبة والحيوية.

من النجمات: فساتين سهرة راقية لإطلالة محافظة وساحرة

ليس من السهل على النساء أن يخترن الألوان الصاخبة في إطلالاتهن بشكل دائم. لكن، يبدو أن لـ نجوى كرم رأياً آخر، إذ أن أبرز إطلالاتها كانت في فساتين سهرة ذات ألوان صاخبة شملت: الأصفر، الأخضر، الأزرق، الأحمر، الفوشيا، البرتقالي، البنفسجي، والفوشيا.
اللافت أن معظم هذه الإطلالات بدت على نجوى كرم أنيقة وناعمة، إذ أحسنت ارتداءها وتنسيقها مع إكسسوارات مميزة أكملت بها هذه الإطلالات على أكمل وجه سواء من مجوهرات أو أحذية رسمية.
وفي بعض المرات القليلة، بدت الإطلالات مبالغاً بها مثل الفستان البرتقالي الذي زينته الكشاكش، أو الفستان البنفسجي والأزرق المصنوع من التول.
لكن، بشكل عام، فقد بدت نجوى كرم مشرقة ومتألقة في فساتين السهرة الملونة. وأنت، ما رأيك؟ شاهدي الصور وأخبرينا.

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سيدتي