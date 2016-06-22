تعاون يجمع بين "ديور" والفنان المبدع "دوغ أبراهام"

اشتهر "دوغ أبراهام" على موقع إنستقرام، حيث حول هذه المنصة الى ملعب حصريّ له يقدم من خلاله فنه الغير اعتيادي، الذي يرتكز بشكل أساسي على أسلوب "الديكوباج"، أي الزخرفة بالقصّاصات، وعلى إعادة تفسير الصور. وقد ذاع صيته من خلال حسابه [email protected] على الموقع، وتجمع أعمال الفنان ما بين حملات الأزياء وصور ثقافة البوب. وقد استقطبت صوره الهجينة الملفتة للأنظار أكثر من 140 ألف متابع.

واليوم تشكّل نظارات "ديو سبليت" Dior Split موضوع الرؤية المتجدّدة للفنان، حيث أنّ استخدامه للتراكبات يُعيد إلى الأذهان الدمج ما بين الخطوط والمرايا في تصميم النظارات الذي بدأ في عرض الأزياء لمجموعة الألبسة الجاهزة لربيع وصيف 2016. ضمن سلسلة من خمسة أفلام قصيرة، يقدّم "دوغ أبراهام" مزيجاً يجمع ما بين المشاهد خلف الكواليس وصور الحملة بعدسة "باتريك دومارشولييه". حيث تجمع ملصقات "الكولاج" ما بين الصور المعاصرة وعدّة صور بالأسود والأبيض لنساء يرتدين أزياء "ديور" Dior في الخمسينيات. تُعتبر التداخلات وتشبّع اللون بصمة مميّزة للفنان الرقميّ.