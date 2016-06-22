مسئول قبرصى: لا يمكن منح خاطف الطائرة المصرية اللجوء السياسى

قال مسئول فى دائرة اللجوء فى قبرص إنه كان من الممكن منح اللجوء لخاطف الطائرة المصرية الذى يقاوم تسليمه لبلده بسبب معارضته للحكومة المصرية، ولكن حقيقة أنه ارتكب مثل هذه الجريمة الخطيرة دمر فرصته.

وخطف سيف الدين مصطفى طائرة ركاب تابعة لمصر للطيران وحول مسارها إلى قبرص فى مارس، عملية الخطف التى استمرت ست ساعات انتهت سلميا، وتم إطلاق سراح 72 شخصا هم جميع من كانوا على متن الطائرة.

وقاوم تسليمه إلى مصر بحجة أن معارضته للحكومة المصرية قد تعرض حياته للخطر فى بلاده.

وقال مسئول اللجوء القبرصى بانتيليس كازانتزيس لمحكمة اليوم الأربعاء أن مصطفى اعترف بأنه لم يتعرض للاضطهاد بسبب آرائه السياسية من قبل الحكومة المصرية الحالية منذ توليها السلطة فى سنة 2014.

رفض اللجوء لمصطفى هو الآن قيد الاستئناف.