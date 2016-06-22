بالصور.. المعهد السويدى بالإسكندرية ينظم ورشة عمل موسيقية

نظم المعهد السويدى بالإسكندرية بالتعاون مع مركز الجيزويت الثقافى، اليوم الأربعاء، ورشة موسيقية مع فريق سونيك جروب سوسايتى، لدمج التجارب الموسيقية بالتعاون مع عدد من الشباب من جنسيات مختلفة.

وأقيمت ورشة العمل فى مركز الكابينة الثقافى فى الإسكندرية، والتقى أعضاء الفريق المكون من موسيقيين سويديين ولبنانيين مع نظرائهم المصريين، لعمل تجارب موسيقية جديدة والحديث عن إمكانية التعاون الفنى فى المستقبل.



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الفرقة الموسيقية أثناء ورشة العمل الفنية



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شباب من جنسيات مختلفة يشاركون فى ورشة عمل الموسيقى



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ورشة عمل المعهد السويدى لدمج الموسيقى العالمية



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أثناء ورشة عمل الموسيقى التى ينظمها المعهد السويدى

مكتبة الإسكندرية تستضيف اليوم فريق "سونيك جرو? سوسايتى"