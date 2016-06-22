جنوب سيناء تحتفل بذكرى غزة بدر بحضور المحافظ

ثم قام المحافظ بتهنئة المواطنين بذكرى الغزوة التى حدثت فى أيام مباركة من أيام شهر رمضان المبارك، والتى رفع الله فيها راية الحق ونصر دينه وطالب الجميع بالتكاتف والتعاون من أجل رفعة الوطن.
كما أمر بتوزيع عدد من كارتين المواد الغذائية على المحتاجين بمناسبة شهر رمضان المبارك، حضر الاحتفالية الشيخ اللواء جمال الريس سكرتير عام مساعد المحافظة والشيخ أسماعيل الراوى وعدد كبير من المواطنين.
موضوعات متعلقة..
> بالصور.. محافظ جنوب سيناء يشارك فى إفطار "الوحدة الوطنية" بشرم الشيخ
http://www.youm7.com/story/2016/6/21/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%89-%D8%A5%D9%81%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A7/2771196