جنوب سيناء تحتفل بذكرى غزة بدر بحضور المحافظ

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بعد ظهر اليوم الاحتفالية التى أقامتها مديرية الأوقاف بمسجد المنشية بطور سيناء، بمناسبة ذكرى غزوة بدر تلك الغزوة التى كان لها دور محورى فى رفعة الدين الإسلامى، بدأت الاحتفالية بقراءة ما تيسر من آيات القرآن الكريم، ثم مجموعة من التواشيح، ثم ألقيت خطبة عن الدور المستفادة من الغزوة.

ثم قام المحافظ بتهنئة المواطنين بذكرى الغزوة التى حدثت فى أيام مباركة من أيام شهر رمضان المبارك، والتى رفع الله فيها راية الحق ونصر دينه وطالب الجميع بالتكاتف والتعاون من أجل رفعة الوطن.

كما أمر بتوزيع عدد من كارتين المواد الغذائية على المحتاجين بمناسبة شهر رمضان المبارك، حضر الاحتفالية الشيخ اللواء جمال الريس سكرتير عام مساعد المحافظة والشيخ أسماعيل الراوى وعدد كبير من المواطنين.

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