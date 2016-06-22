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بالصور..محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال إصلاح أعمدة الإنارة برافد الطريق الدولى

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بالصور..محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال إصلاح أعمدة الإنارة برافد الطريق الدولى بالصور..محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال إصلاح أعمدة الإنارة برافد الطريق الدولى
تابّع اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال إصلاح وصيانة أعمدة الإنارة برافد الطريق الدولى، بنطاق "الرياض"، التى تقوم بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، وذلك بحضور المهندس محمود الشامى، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم عمل الصيانة اللأزمة وزراعة أعمدة الإنارة برافد الطريق الدولى الساحلى "كفر الشيخ - بلطيم"، وهذه ضمن خطة كاملة لإنارة مداخل المدن والطرق العامة بالمحافظة، ورفع مستوى المرافق والخدمات.

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محافظ كفر الشيخ يتابع إنارة رافد الطريق الدولى الساحلى

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الأعمال الجارية لإنارة رافد الطريق الدولى

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كفر الشيخ يشرف على إنارة رافد الطريق الدولى

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إضاءة أعمدة رافد الطريق الدولى تغيير الكشافات

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محافظ كفر الشيخ يصمم على متابعة إنارة رافد الطريق الدولى

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