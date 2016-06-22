اختطاف 7 عمال مصريين وانقطاع الإتصال بهم بليبيا منذ 3 أشهر

طالب أهالى قرية البطحة بمركز نجع حمادى، الخارجية المصرية بسرعة التحرك من أجل إعادة أبنائهم المخطوفين داخل ليبيا وانقطاع الإتصال بهم منذ 3 أشهر.

وذكرت المصادر لأونا، أن المخطوفين هم رمضان محمد اسماعيل وشقيقه أشرف،ونبيل قناوي قليعي،وأحمد محمد عسران وأسعد جهلان،ومحمد عبد الفتاح بكري وجميعهم مقيمين بقرية البطحة غرب مركز نجع حمادي،ماعدا الدكتور محمد بكرى والذى يقيم بمركز دشنا شمال المحافظة.