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المتحدث العسكرى الليبى: بنغازى أصبحت آمنة والمعارك تدور على أطراف المدينة

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المتحدث العسكرى الليبى: بنغازى أصبحت آمنة والمعارك تدور على أطراف المدينة المتحدث العسكرى الليبى: بنغازى أصبحت آمنة والمعارك تدور على أطراف المدينة
أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسمارى اليوم الأربعاء، أن مدينة بنغازى أصبحت آمنة من الداخل، مشيرا إلى أن المعارك تدور الآن على أطراف المدينة، خاصة فى القاطع الغربى.

وقال المسمارى خلال لقاء مع قناة (سكاى نيوز) ، بنغازى آمنة من الداخل، إذ حررنا أحياء جنوبى وجنوب شرقى المدينة، منها بوعطنى، وقار يونس، وسيدى فرج، والهوارى، لكن الاشتباكات تحتدم فى القاطع الغربى فى قنفودة والقوارشة، التى تعد معقلا لداعش.

وأضاف المسمارى أن هناك بعض الجيوب التى تبقت للجماعات الإرهابية ، مشيرا إلى أنها بدأت تنحصر وتتراجع نحو القنفودة من القوارشة، وأن الجيش يسيطر الآن على أجزاء كبيرة من قار يونس، مما يمثل تقدما كبيرا للجيش.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الليبية تقاتل 4 أنواع من التنظيمات الإرهابية فى بنغازى، هى داعش وأنصار الشريعة التابعة للقاعدة، ومجموعة الدروع التابعة للإخوان، والعصابات الإجرامية التى تضم هاربين من السجون.

وعن الإجراءات المستقبلية فى بنغازى، أوضح المسمارى أن الخطط هناك ليست عسكرية، لأن المعركة الرئيسية انتهت وما يجرى الآن هو استكمال للمعركة الأخيرة ، موضحا أنه تم اصدار قرارات لتشكيل غرفة أمنية لبنغازى .

وقال هناك حالة نفير فى ليبيا، وهناك معركة تنتظر الجيش والأجهزة الأمنية وحتى الشعب الليبى ، لقهر الإرهاب.

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مصر 365

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