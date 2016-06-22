وفاة طفلين تركهما والدهما فى السيارة تحت الشمس جنوب اسرائيل

توفى طفلان اليوم الاربعاء، بعد ان تركهما والدهما فى سيارة وسط القيظ فى منطقة صحراء النقب جنوب اسرائيل وفق جهاز الاسعاف ووسائل الاعلام.

وقال متحدث باسم جهاز الاسعاف ان اهالى قرية السيد القريبة من بئر السبع عثروا على الطفلين وعمرهما 18 شهرا وثلاث سنوات فاقدى الوعى فى السيارة فى حين تشهد اسرائيل ودول المنطقة موجة حر شديد منذ عدة ايام فى درجات حرارة قريبة من 40 درجة.

وأفادت وسائل الاعلام ان الطفلين توفيا بسبب الجفاف بعد ان بقيا لعدة ساعات فى السيارة المتوقفة بالقرب من المدرسة التى يدرس فيها والدهما الذى تركهما فيها قبل بدء عمله.

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