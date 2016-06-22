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بالصور.. تمارين بسيطة للتغلب على إرهاق العينين بسبب الكومبيوتر والموبايل

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بالصور.. تمارين بسيطة للتغلب على إرهاق العينين بسبب الكومبيوتر والموبايل بالصور.. تمارين بسيطة للتغلب على إرهاق العينين بسبب الكومبيوتر والموبايل
نعانى كثيرا من الألم وتهيج فى العينين، نتيجة لقضاء ساعات أمام شاشات الكمبيوتر والاستخدام المفرط للموبايل، مما ينتج عنه إجهاد العينين.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فإن التعرض لضوء شاشات الكمبيوتر والهواتف المحمولة، قد يؤثر على الأعصاب البصرية وتصبح حساسة وتضعف مع مرور الوقت، وتسبب ألما فى العين وتهيجا فى العين وجفاف العينين.

كما نصح التقرير ببعض التمارين البسيطة التى تحسن صحة العينين وتقلل التلف الناتج من كثرة استخدام شاشات الكمبيوتر وإرهاق العين لساعات طويلة، وتتضمن الآتى:
>1-تمرين لف العين بحركات دائرية: يساعد على تنشيط الأعصاب البصرية وتحسين الرؤية ومنع جفاف العينين، ويتم هذا التمرين من خلال دوران مقلة العينين ببطء إلى اليسار ، والتأكد من وصولها إلى الزاوية القصوى من عينيك، ثم كرر نفس العملية بدوران مقلة العين نحو الزاوية اليمنى ويتم إجراء هذا التمرين مرتين فى اليوم الواحد مع العد 10 مرات.

2-إجراء تمرين تقاطع العين: يحسن الرؤية ويوفر الإغاثة الكاملة لحل مشكلة إجهاد العين إلى حد كبير، ويبدأ التمرين باستخدام قلم رصاص ووضعه أمام جبهتك بالقرب من الأنف، عن طريق الحفاظ على تركيز العينين على القلم ويتم إدارة عينيك إلى الزوايا الداخلية للعينين وتتحرك ببطء، ويتم تكرار التمرين 10 مرات على الأقل .

التمرين-الاول

التمرين-الثاني


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