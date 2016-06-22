حى المنتزه بالإسكندرية يشن حملة لإزالة العقارات المخالفة

شن حى المنتزه أول شرق الإسكندرية، عدة حملات لإزالة العقارات المخالفة، حيث قامت قوات الحى برئاسة اللواء أحمد أبو طالب رئيس الحى، بالتحفظ على خلاطة لبنانى بعقار مخالف بشارع سيف سيدى بشر قبلى.

كما تم تسليم مقاول الهدم عقار رقم 3 بشارع سفيان الثورى من شارع خليل حمادة لإزالة دورين وأعمدة الدور الأخير، وتم تسليم دور كامل بالعقار المخالف الكائن بشارع عباس الأعصر لمقاول الهدم لإزالته. وكذلك ثلاث أدوار مخالفة بالعقار الكائن ناصية شارع السيد رضوان مع شارع أمين خيرت الغندور، ويأتى ذلك فى إطار حرص المحافظة على التصدى لهذه الظاهرة ولردع المخالفين ومنع التعدى على القانون ولعدم المساس بأمن وسلامة المواطنين.

من جهة أخرى، شنت أجهزة الحى حملة لإزالة إشغالات الطريق بشارع خالد بن الوليد، وخلال الحملة تم التحفظ على فرش الكراسى بالمقاهى ذات الإشغال الصارخ المتعدية على الطريق ليصل عدد الكراسى المتحفظ عليها إلى 158 كرسى من شارع إسكندر إبراهيم وشارع العيسوى وشارع خليل حمادة وشارع ملك حفنى وشارع جمال عبد الناصر، ويأتى ذلك للحد من ظاهرة الإشغال الصارخة للمقاهى.



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