أسامة كمال لـ«ONA» : قناة «DMC» تفاوضت معي.. ولم أحسم أموري بعد

كتبت- إنجي لطفي:

أكد الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج ” القاهرة 360″ على شاشة القاهرة والناس، الأربعاء، أن قناة DMC أجرت معه مفاوضات بشأن الانضمام إلى شاشتها في الفترة المقلبة، موضحا أنه لم يحسم أموره بشكل نهائي.

وأضاف كمال، في تصريحات خاصة لـ”ona”، أن تعاقده مع قناة القاهرة والناس ينتهي نهاية شهر أكتوبر المقبل، موضحاً أنه لم يحسم أموره سواء بالاستمرار على القاهرة والناس أو الانضمام إلى شاشة DMC.

وأشار مقدم برنامج “القاهرة 360 “، إلى أنه تلقى عروض أخرى خلال الفترة الماضية لكنه لم يستقر بشكل نهائي على الخطوة المقبلة.

يذكر أن قناة DMC تعاقدت مؤخراً مع الإعلامي رامي رضوان، والإعلامية إيمان الحصري، والفنان أشرف عبد الباقي.