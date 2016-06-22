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بعد توقيعه مسلسل رمضان 2017 مع «النهار».. «إم بي سي مصر» تهدد بمقاضاة محمد رمضان

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بعد توقيعه مسلسل رمضان 2017 مع «النهار».. «إم بي سي مصر» تهدد بمقاضاة محمد رمضان بعد توقيعه مسلسل رمضان 2017 مع «النهار».. «إم بي سي مصر» تهدد بمقاضاة محمد رمضان

محمد رمضان

نشبت أزمة كبيرة بين الفنان محمد رمضان، وشركة “O3 ” المنتجة لمسلسل “الأسطورة”، بعد توقيعه عقدًا أمس الثلاثاء، مع تليفزيون  “النهار” لتقديم عمل درامي يعرض في شهر رمضان 2017.

فبعد إعلان شبكة تليفزيون “النهار” اليوم الأربعاء، تعاقد الفنان محمد رمضان، معها على تقديم مسلسل درامى يعرض فى شهر رمضان 2017 ونشرها صور عقود المسلسل، خرجت قناة “إم بي سي مصر”، منذ قليل، ببيان أوضحت فيه أن “رمضان” وقع منذ عدة أشهر على عقود إنتاج مُسلسلين الأول لشهر رمضان الحالي، وهو ما تم تنفيذه بالفعل من خلال مسلسل “الأسطورة” الذي يُعرض حالياً، والعقد الثاني يتضمن المُشاركة في مسلسل جديد لـ”رمضان 2017″.

وقالت إدارة شركة “O3 مصر”، في بياناها، إن ما تردد عن توقيع الفنان محمد رمضان لعقود مع شركات إنتاج أخري لتقديم مُسلسل خلال العام القادم ينطوي على إخلال واضح ببنود التعاقد معها.

وأكدت الشركة، أنها مُلتزمة بتعاقدها مع الفنان محمد رمضان لتنفيذ مسلسل جديد لرمضان المُقبل، وأنها تحتفظ لنفسها بكل الحقوق الأدبية والمعنوية والمالية والقانونية تجاه ما تردد، وأنها تثق تماماً في القضاء المصري وفي النقابات الفنية لحل هذه الأزمة.

يذكر أن محمد رمضان وقع أمس مع قناة “النهار”، على عقود تقديم مسلسل درامي لرمضان المقبل، وذلك فى جلسة عمل جمعته برجل الأعمال علاء الكحكى، مالك قنوات النهار، ووليد عبد المنعم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة A القابضة، حيث تم التعاقد فى مكتب محمد رمضان بمنطقة المهندسين، فى حضور المنتج والفنان عماد زيادة منتج مسرحية “أهلا رمضان”، ومحمود رمضان شقيق محمد رمضان ومدير أعماله.

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